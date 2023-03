LIVE – Cremona-Torino 51-45, Coppa Italia A2 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 11 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Cremona-Torino, sfida valida come semifinale della Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket. Le due formazioni, rispettivamente seconda e quarta in classifica del Girone Verde, aprono le danze in questa fase finale del torneo, in un testa a testa continuo che probabilmente si prolungherà anche nel discorso per la promozione alla Serie A1 del prossimo anno. L’attenzione, però, è inevitabilmente rivolta a questa partita, in cui in palio c’è l’accesso alla finale. La palla a due è fissata alle ore 17:45 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO E PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come semifinale della Final Four diA2di. Le due formazioni, rispettivamente seconda e quarta in classifica del Girone Verde, aprono le danze in questa fase finale del torneo, in un testa a testa continuo che probabilmente si prolungherà anche nel discorso per la promozione alla Serie A1 del prossimo anno. L’attenzione, però, è inevitabilmente rivolta a questa partita, in cui in palio c’è l’accesso alla finale. La palla a due è fissata alle ore 17:45 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO E PROGRAMMA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 18.25, con impatto su #Cremona #Bresso #Pescia… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 17.55, con impatto su #Cremona #Bresso… - forzaroma : Mourinho: “Non ho ancora accettato la sconfitta di Cremona” – LIVE #ASRoma - oliviacentelli : RT @Beatric09656317: Una delle più belle canzoni d'amore ?? Tu non mi basti mai (Lucio Dalla) - Samuele Bersani live Cremona 05 lugl... http… - Beatric09656317 : Una delle più belle canzoni d'amore ?? Tu non mi basti mai (Lucio Dalla) - Samuele Bersani live Cremona 05 lugl...… -