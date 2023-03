LIVE – Cremona-Torino 25-24 | Coppa Italia A2 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 11 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come semifinale della Final Four diA2di. Le due formazioni, rispettivamente seconda e quarta in classifica del Girone Verde, aprono le danze in questa fase finale del torneo, in un testa a testa continuo che probabilmente si prolungherà anche nel discorso per la promozione alla Serie A1 del prossimo anno. L’attenzione, però, è inevitabilmente rivolta a questa partita, in cui in palio c’è l’accesso alla finale. La palla a due è fissata alle ore 17:45 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO E PROGRAMMA ...

LIVE – CREMONA-TORINO 25-22, DIRETTA Coppa Italia A2 2023 ... SPORTFACE.IT

Il risultato in diretta live di Cremona-Torino, sfida valida come semifinale della Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket ...Il servizio di Giovanni Rossi Si parte il 28 aprile con il “Vecchio Ospedale Festival”, si conclude il 5 settembre con il “Tanta Robba live sotto il Torrazzo”. E’ ...