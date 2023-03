LIVE – Cantù-Cento 77-84, Coppa Italia A2 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 11 marzo 2023) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Cantù-Cento, sfida valida come semifinale della Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket. La capolista del Girone Verde e la seconda in classifica del Girone Rosso si affrontano in un incontro che promette grandi emozioni, tra due squadra che puntano anche a giocarsi fino all’ultimo la promozione nel massimo campionato Italiano del prossimo anno. Ma ora la concentrazione è tutta rivolta a questi quaranta minuti, per guadagnarsi l’accesso alla partita decisiva per l’assegnazione del trofeo. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come semifinale della Final Four diA2di. La capolista del Girone Verde e la seconda in classifica del Girone Rosso si affrontano in un incontro che promette grandi emozioni, tra due squadra che puntano anche a giocarsi fino all’ultimo la promozione nel massimo campionatono del prossimo anno. Ma ora la concentrazione è tutta rivolta a questi quaranta minuti, per guadagnarsi l’accesso alla partita decisiva per l’assegnazione del trofeo. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di sabato 11 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME ...

