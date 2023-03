LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA: l’Italia può essere protagonista! Tanti assenti, sorprese dietro l’angolo (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25: In casa Italia ieri non ha gareggiato Daniele Cappellari. Il friulano, che a Canmore in IBU Cup ha ben figurato, conquistando il terzo posto senza sbagliare nella sprint e il quinto posto nell’inseguimento con due errori, e sarà al via in prima frazione 16.22: In palio ci sono punti preziosi nella classifica per Nazioni che assegna i pettorali in vista della prossima stagione. 16.19: Svezia, Norvegia, Francia e Germania, guardando anche i risultati di ieri, restano le favorite, ma altre formazioni, tipo l’Italia, potrebbe inserirsi nella battaglia per una delle posizioni di elite della classifica finale. 16.16: Con uno scenario del genere, la Staffetta maschile di oggi diventa una gara incertissima, dove tante formazioni anche di seconda fascia possono ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25: In casa Italia ieri non ha gareggiato Daniele Cappellari. Il friulano, che a Canmore in IBU Cup ha ben figurato, conquistando il terzo posto senza sbagliare nella sprint e il quinto posto nell’inseguimento con due errori, e sarà al via in prima frazione 16.22: In palio ci sono punti preziosi nella classifica per Nazioni che assegna i pettorali in vista della prossima stagione. 16.19: Svezia, Norvegia, Francia e Germania, guardando anche i risultati di ieri, restano le favorite, ma altre formazioni, tipo, potrebbe inserirsi nella battaglia per una delle posizioni di elite della classifica finale. 16.16: Con uno scenario del genere, ladi oggi diventa una gara incertissima, dove tante formazioni anche di seconda fascia possono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Mista Nove Mesto 2023 in DIRETTA: la Francia fa il vuoto podio lontano per l’Italia -… -