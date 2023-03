LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: l’Italia punta il podio trascinata da Wierer e Vittozzi (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta MASCHILE DI Biathlon DALLE 16.30 14:02 Subito la Francia con Jeanmonnot a dettare il ritmo e il gruppo si allunga dopo le prime centinaia di metri. 14:01 Sono appena 15 le staffette al via, un record in negativo per quanto riguarda la storia recente del Biathlon. 14:00 E’ INIZIATA LA Staffetta femminile DI OSTERSUND! Buon divertimento e buon Biathlon a tutti! 13:59 Prime frazioniste che si stanno disponendo nel proprio spazio adibito per la partenza, manca pochissimo al via della gara! 13:58 Meteo a Ostersund perfetto per una gara di Biathlon, il vento non sembra essere troppo un fattore, il cielo è leggermente nuvoloso e il ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 16.30 14:02 Subito la Francia con Jeanmonnot a dettare il ritmo e il gruppo si allunga dopo le prime centinaia di metri. 14:01 Sono appena 15 le staffette al via, un record in negativo per quanto riguarda la storia recente del. 14:00 E’ INIZIATA LADI OSTERSUND! Buon divertimento e buona tutti! 13:59 Prime frazioniste che si stanno disponendo nel proprio spazio adibito per la partenza, manca pochissimo al via della gara! 13:58 Meteo a Ostersund perfetto per una gara di, il vento non sembra essere troppo un fattore, il cielo è leggermente nuvoloso e il ...

