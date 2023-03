L’Italia ha bisogno di (tanti) migranti, ma gli italiani non l’hanno ancora capito (Di sabato 11 marzo 2023) Gli italiani (e non solo) non credono ai dati reali ma indulgono nella percezione che va in direzione opposta. Prendiamo come esempio la criminalità: negli ultimi decenni i reati sono calati, ma è aumentata la sensazione di insicurezza diffusa. Stesso discorso per il tema dell’immigrazione. Da alcuni anni l’afflusso di stranieri si è fermato, e anzi, recentemente i residenti con cittadinanza estera sono addirittura in calo, essendo scesi nel 2022 di centoquarantunomila unità. Eppure è sempre diffusa l’idea che aumentino continuamente. La ragione sta nel divario temporale: la narrazione si adatta lentamente alla realtà. E se la popolazione mediamente anziana è più abituata a credere a stereotipi consolidati, il ritardo è ancora maggiore. Questa narrazione è alimentata dalla politica che ha speculato sulla presunta invasione di stranieri. Il governo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) Gli(e non solo) non credono ai dati reali ma indulgono nella percezione che va in direzione opposta. Prendiamo come esempio la criminalità: negli ultimi decenni i reati sono calati, ma è aumentata la sensazione di insicurezza diffusa. Stesso discorso per il tema dell’immigrazione. Da alcuni anni l’afflusso di stranieri si è fermato, e anzi, recentemente i residenti con cittadinanza estera sono addirittura in calo, essendo scesi nel 2022 di centoquarantunomila unità. Eppure è sempre diffusa l’idea che aumentino continuamente. La ragione sta nel divario temporale: la narrazione si adatta lentamente alla realtà. E se la popolazione mediamente anziana è più abituata a credere a stereotipi consolidati, il ritardo èmaggiore. Questa narrazione è alimentata dalla politica che ha speculato sulla presunta invasione di stranieri. Il governo ...

