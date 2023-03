“L’Italia è l’unico paese in cui non si ha una figura pedagogica riconosciuta in ambito scolastico”. L’affondo di Daniele Novara (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo il pedagogista Daniele Novara, nel capitolo dedicato all'interno del libro "Fiaccole, ma non vasi" (edizione Rubbettino), la scuola in Italia è ancora in ritardo rispetto ad altri Paesi europei e questo si percepisce, si vede e si vive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo il pedagogista, nel capitolo dedicato all'interno del libro "Fiaccole, ma non vasi" (edizione Rubbettino), la scuola in Italia è ancora in ritardo rispetto ad altri Paesi europei e questo si percepisce, si vede e si vive. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : L'Italia è l'unico paese in area Ocse in cui negli ultimi 30 anni i salari medi sono scesi: dobbiamo affrontare sub… - msgelmini : Da Bruxelles fanno sapere che lunedì, nell'Eurogruppo, il presidente Donohoe richiamerà il governo italiano al risp… - ultimora_pol : ???? #Crozia - La Croazia ha ratificato il trattato di riforma del MES. Ad oggi, l'unico paese a non averlo ratificat… - orizzontescuola : “L’Italia è l’unico paese in cui non si ha una figura pedagogica riconosciuta in ambito scolastico”. L’affondo di D… - yppi2011 : RT @GustavoMichele6: Non credo di essere l'unico a pensare che dietro quest'ondata di navi piene di migranti tutte dirette dalla Turchia in… -