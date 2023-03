Liste d'attesa. 'Un anno e mezzo per la cataratta o subito a pagamento' (Di sabato 11 marzo 2023) Ottantacinquenne prenota la visita oculistica al Cup Asl, inviata al presidio Torrigiani scopre di doversi operare. 'Il medico mi ha detto che sarei potuta andare da lui tra due settimane a Pisa per 1. Leggi su lanazione (Di sabato 11 marzo 2023) Ottantacinquenne prenota la visita oculistica al Cup Asl, inviata al presidio Torrigiani scopre di doversi operare. 'Il medico mi ha detto che sarei potuta andare da lui tra due settimane a Pisa per 1.

Liste d'attesa. 'Un anno e mezzo per la cataratta o subito a pagamento' Ottantacinquenne prenota la visita oculistica al Cup Asl, inviata al presidio Torrigiani scopre di doversi operare. 'Il medico mi ha detto che sarei potuta andare da lui tra due settimane a Pisa per 1. Sanità: "Nel Vco c'è immobilismo, siamo di serie C" Purtroppo l'evidenza concreta è che ci sono sempre più persone che per ottenere cure adeguate devono rivolgersi a strutture fuori provincia, con servizi deficitari, liste d'attesa per visite ed esami ... Terzo Polo sul nuovo ospedale di Alessandria: 'Un'occasione epocale di sviluppo' È stato inoltre annunciato che nei prossimi incontri pubblici, sempre in materia di sanità, si parlerà del piano nazionale ' liste di attesa ' e del piano sui ' pronto soccorso '. Ospedale: calano le liste d'attesa, «è l'anno zero» Per le visite non urgenti la media è di 37 giorni. Sì è conclusa la prima fase del piano di recupero delle liste d'attesa messo in campo dalla Regione Piemonte con uno stanziamento straordinario di 50 ...