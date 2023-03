L' isola dove il tempo si è fermato

Leggi su panorama

(Di sabato 11 marzo 2023) La provincia sarda dell’Ogliastra vanta il primato mondiale dei centenari. Ed è anche un eccezionale laboratorio per studi genetici, con prospettive promettenti per la medicina anti aging e la creazione di nuovi farmaci. Con una media di un centenario ogni 222 abitanti, Perdasdefogu, un comune del Nuorese con circa 1.700 residenti, detiene il record di paese più longevo del mondo nel Guinness dei Primati. Siamo in Sardegna, nella provincia dell’Ogliastra, una delle cinque «zone blu» individuate dal demografo belga Michel Poulain e dall’epidemiologo italiano Gianni Pes nell’ambito di un’indagine sui luoghi del pianetasi vive più a lungo ed è molto bassa l’incidenza di cardiopatie e tumori. Le altre fortunate enclave sono la pendi Nicoya in Costa Rica, la città di Loma Linda in California e le isole di Okinawa in Giappone e di Ikaria in ...