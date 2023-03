L’Inter perde con lo Spezia | tramontana impazzisce | “Svegliatevi!” – VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : L’#Inter tira oltre 20 volte verso la porta dello #Spezia, sbaglia un rigore e svariate occasioni, prende 2 gol su… - AlfredoPedulla : Inammissibile, inconcepibile: l’#Inter perde l’ottava partita in campionato. Complimenti allo #Spezia e a #Semplici - fcin1908it : De Laurentiis: “Zhang? Quando è a San Siro, l’Inter perde. E ha la faccia da cane bastonato” - Damianodanny1 : FUORI I COGLIONIINTER PERDE CON LO SPEZIATIFOSI NERAZZURRI CONTESTANO SQUADRA INZAGHI TRABALLA 8 SCONFITTE L’IN… - erzi_petrolio : @Cjacm15 Sempre, il cielo si squarcia quando perde l'Inter -

Da ilnapolista.it SIMONE INZAGHI La sconfitta dell'a La Spezia è commentata così dalla Gazzetta dello Sport. Non ci sono innocenti in quest'ondivaga, prigioniera di alti e bassi al limite della schizofrenia. Simone Inzaghi ...'attaccante della Roma, entrato nel secondo tempo del match ... Assenze importanti anche per la Roma chePellegrini e Belotti. ... Cristante (Roma), e Marusic (Lazio) SPEZIA -LIVE MESSIAS, ...Commenta per primo Non c'è due senza tre . Dopo il pareggio per 0 - 0 con la Sampdoria e la sconfitta per 1 - 0 a Bologna,anche con lo Spezia. Un Triplete di figuracce in trasferta , dove i nerazzurri sono lontani parenti di quelli che si vedono a San Siro. I numeri parlano da soli: la squadra di Inzaghi è ...