L'Inter al limite della schizofrenia, Inzaghi rischia (Gazzetta) (Di sabato 11 marzo 2023) La sconfitta delL'Inter a La Spezia è commentata così dalla Gazzetta dello Sport. Non ci sono innocenti in quest'Inter ondivaga, prigioniera di alti e bassi al limite della schizofrenia. Simone Inzaghi non "possiede" più la squadra, non riesce a innervarla nelle motivazioni né a trasmetterle un gioco che vada oltre la banalità di un cross o di un titictitoc a centrocampo. I giocatori non s'impongono fino in fondo, fino al gol, quando dominano come nel primo tempo di ieri, e sarebbe troppo semplice ricondurre tutto alla strepitosa serata di Dragowski portiere dello Spezia, e non reagiscono con lucidità e con cattiveria quando vanno sotto, come è successo nella ripresa del Picco. Passi per gli scivoloni contro Lazio, Milan, Juve, Roma, ma quattro delle otto batoste interiste sono ...

