L’infrastruttura di rete che aiuta l’evoluzione tecnologica Il ruolo di Open Fiber

(Di sabato 11 marzo 2023) Le nuove tecnologie richiedono sempre più connessioni ad internet performanti. Sono innumerevoli le attività che svolgiamo utilizzando lae i dati che viaggiano su di essa: dall’intrattenimento al lavoro, siamo orami abituati a fare tutto o quasi sfruttando applicazioni che necessitano sempre più di ampia capacità banda e stabilità di connessione. In questo contesto diventano sempre più centrali le infrastrutture diche, anche se in maniera silente, ci permetto di navigare e scambiare dati. Ma non tutte le infrastrutture sono uguali e non tutte garantiscono le stesse performance. Quando si parla di connessioni, spesso ci si trova davanti a due acronimi: FTTC e FTTH. Conoscere il significato di queste sigle è utile perché sintetizza la qualità e l’effettiva prestazione della connessione. In presenza di una connessione FTTC, il cavo che collega ...