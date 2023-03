Lineker sospeso dalla BBC dopo paragone governo Sunak-nazisti | la solidarietà dei colleghi

(Di sabato 11 marzo 2023) Gary, l'ex centravanti dell'Inghilterra e volto noto della BBC, ha lasciato la conduzione del programma sportivo "Match of the Day". Lo ha comunicato...

è stato sospeso dalla conduzione dello show di highlights Match of the Day per un post su Twitter in cui aveva accostato la stretta sui migranti del governo Tory alla Germania nazista. L'ex calciatore, il presentatore più pagato della Bbc, è stato sospeso 'fino quando non troveremo un accordo chiaro sul suo uso dei social media'. La Bbc ha valutato la "recente attività sui social media" di Lineker incompatibile con "gli standard di imparzialità" richiesti dall'emittente e il direttore generale Tim Davie ha sospeso il presentatore.

Gary Lineker, l'ex centravanti dell'Inghilterra e volto noto della BBC, ha lasciato la conduzione del programma sportivo "Match of the Day". Lo ha comunicato l'emittente pubblica britannica dopo il ...Dopo la decisione per un tweet contro il Governo arriva l'appoggio di opinionisti doc come Shearer e Wright e il no alle interviste dei protagonisti in campo: stravolta la programmazione tv della Prem ...