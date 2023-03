Lineker sospeso dalla BBC dopo paragone governo Sunak-nazisti | la solidarietà dei colleghi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Gary Lineker non può andare in onda per avere criticato il governo britannico su Twitter: i suoi colleghi stanno bo… - ilpost : BBC è nei guai per avere sospeso il suo più famoso commentatore sportivo - AntonioCacciol4 : RT @pallonatefaccia: Gary #Lineker è stato sospeso dalla BBC dalla conduzione di Match of the Day per le sue critiche al governo britannico… - Giok701Giok : La serietà di una parte di popolo - Deianir17128382 : RT @2pesi_2misure: In UK Gary Lineker viene sospeso dal programma TV per aver contestato la proposta di legge anti-migranti. Alan Shearer e… -

...onda senza alcun opinionista in studio e altri due programmi di calcio sono saltati dopo che tutti gli ex calciatori si sono rifiutati di comparire in video per solidarietà con Gary......onda senza alcun opinionista in studio e altri due programmi di calcio sono saltati dopo che tutti gli ex calciatori si sono rifiutati di comparire in video per solidarietà con Gary...... riferito in particolare alla ministra degli Interni Suella Braverman e alla sue dure leggi migratorie, non è piaciuto alla BBC, che hadal programma "per violazione delle nostre ...

Lineker sospeso, sciopero alla Bbc: niente calcio, c’è la musica classica Corriere della Sera

Esplode il Linekergate in Gran Bretagna. Match of the Day, il più seguito programma calcistico della Bbc, è andato in onda ...Ancora di più se un commentatore sportivo come Lineker è stato cacciato in questo modo ... nell’intento di manifestare aperta solidarietà al collega sospeso, già conduttore del seguitissimo programma ...