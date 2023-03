Lineker è un caso politico, la Bbc resta senza commentatori calcistici solidali con Gary (Di sabato 11 marzo 2023) La Bbc resta senza commentatori calcistici per il sabato. Nessuno vuole andare in video dopo che Gary Lineker è stato costretto a dimettersi per aver paragonato su Twitter il governo inglese ai nazisti per il comportamento sui migranti. Ian Wright e Alan Shearer si rifiutano di apparire nello show di calcio di punta del sabato dopo che la corporation ha affermato che Lineker ha violato le sue linee guida. Lineker non ha voluto assicurare che in futuro si asterrà dall’esprimere giudizi politici. Scrive il Telegraph: La Bbc sta affrontando le conseguenze dopo aver costretto Gary Lineker a dimettersi dal programma “Match of the Day”, spingendo i suoi colleghi a boicottare il programma in solidarietà. La Bbc è intervenuta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) La Bbcper il sabato. Nessuno vuole andare in video dopo cheè stato costretto a dimettersi per aver paragonato su Twitter il governo inglese ai nazisti per il comportamento sui migranti. Ian Wright e Alan Shearer si rifiutano di apparire nello show di calcio di punta del sabato dopo che la corporation ha affermato cheha violato le sue linee guida.non ha voluto assicurare che in futuro si asterrà dall’esprimere giudizi politici. Scrive il Telegraph: La Bbc sta affrontando le conseguenze dopo aver costrettoa dimettersi dal programma “Match of the Day”, spingendo i suoi colleghi a boicottare il programma in solidarietà. La Bbc è intervenuta ...

