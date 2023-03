(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) - La Bbc 'squalifica' Gary, volto delin tv, e scoppia il caos. L'ex calciatore, che conduce il programma Match of the day dedicato alla Premier League, nei giorni scorsi su Twitter ha preso posizione contro la linea del governo britannico sul tema dell'immigrazione, paragonando le posizioni di Londra a quelle della Germania nazista. Le parole dihanno alimentato un dibattito rovente tra politica, social e. La sospensione decisa dalla Bbc pare destinata ad avere addirittura conseguenze sulla programmazione tv:ha ricevuto la solidarietà di illustri colleghi come gli ex calciatori Ian Wright e Alan Shearer, che dovrebbero disertare lo studio. Lo 'sciopero' dei commentatori trasformerebbe il programma in una semplice rassegna di higlihghts.

Lineker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede Gazzetta di Reggio

