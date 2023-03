Lineker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede (Di sabato 11 marzo 2023) La Bbc 'squalifica' Gary Lineker, volto del calcio in tv, e scoppia il caos. L'ex calciatore, che conduce il programma Match of the day dedicato alla Premier League, nei giorni scorsi su Twitter ha ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) La Bbc 'squalifica' Gary, volto delin tv, e scoppia il caos. L'ex calciatore, che conduce il programma Match of the day dedicato alla Premier League, nei giorni scorsi su Twitter ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Lineker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede - TV7Benevento : Lineker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede - - News24_it : Lineker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede - ledicoladelsud : Lineker, bufera in Gb tra migranti, calcio e Bbc: cosa succede - CorSport : ?? Bufera alla #BBC I giornalisti di ammutinano dopo il caso #Lineker I calciatori della #PremierLeague...… -