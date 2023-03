“L’ha riconosciuta…”. Mamma Debora muore a 27 anni, la scoperta straziante sul luogo dell’incidente (Di sabato 11 marzo 2023) Tragico incidente stradale nel Mantovano, sulla Provinciale 49 tra Pegognaga e Moglia: una Mamma di 27 anni ha perso la vita dopo uno schianto con un trattore. La giovane lavorava come cassiera in un supermercato della catena Lidl e aveva un passato da operatrice sanitaria: lascia un bombo di sei anni e il compagno, Roberto Sacchi, figlio di un assessore comunale di Gonzaga. Una Fiat 500 Abarth e un trattore si sono scontrati e a perdere la vita è stata la giovane Debora Avigni. Dopo lo schianto i mezzi sono finiti nel fossato laterale e il trattore ha schiacciato l’autovettura. Un’altra persona che viaggiava sull’auto è stata trasportata, in codice rosso, in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Illeso il conducente del trattore. La polizia stradale sta vagliando la dinamica dell’incidente: stando ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Tragico incidente stradale nel Mantovano, sulla Provinciale 49 tra Pegognaga e Moglia: unadi 27ha perso la vita dopo uno schianto con un trattore. La giovane lavorava come cassiera in un supermercato della catena Lidl e aveva un passato da operatrice sanitaria: lascia un bombo di seie il compagno, Roberto Sacchi, figlio di un assessore comunale di Gonzaga. Una Fiat 500 Abarth e un trattore si sono scontrati e a perdere la vita è stata la giovaneAvigni. Dopo lo schianto i mezzi sono finiti nel fossato laterale e il trattore ha schiacciato l’autovettura. Un’altra persona che viaggiava sull’auto è stata trasportata, in codice rosso, in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Illeso il conducente del trattore. La polizia stradale sta vagliando la dinamica: stando ...

