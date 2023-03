“L’ha fatto veramente per Donnamaria”. GF Vip 7, lo strano gesto di Antonella Fiordelisi (Di sabato 11 marzo 2023) Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è abbastanza disperata per l’assenza di Edoardo Donnamaria, che è stato squalificato dal reality show nell’ultima puntata in diretta a causa dei suoi comportamenti inadeguati. Nonostante a subirne le conseguenze sia stata proprio la giovane, lei non avrebbe mai voluto che il volto di Forum fosse estromesso dal programma e ha anche detto di sentirsi colpevole di ciò che è accaduto. E ora lei ha deciso di reagire in un modo, ritenuto alquanto strano da molti telespettatori. A riferire tutto è stato il sito Ultimenotizieflash, che ha scoperto cosa stia succedendo nella casa del GF Vip 7. Antonella Fiordelisi vorrebbe tanto poter riabbracciare Edoardo Donnamaria, ma questo non sarà possibile almeno fino a quando rimarrà nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Al GF Vip 7è abbastanza disperata per l’assenza di Edoardo, che è stato squalificato dal reality show nell’ultima puntata in diretta a causa dei suoi comportamenti inadeguati. Nonostante a subirne le conseguenze sia stata proprio la giovane, lei non avrebbe mai voluto che il volto di Forum fosse estromesso dal programma e ha anche detto di sentirsi colpevole di ciò che è accaduto. E ora lei ha deciso di reagire in un modo, ritenuto alquantoda molti telespettatori. A riferire tutto è stato il sito Ultimenotizieflash, che ha scoperto cosa stia succedendo nella casa del GF Vip 7.vorrebbe tanto poter riabbracciare Edoardo, ma questo non sarà possibile almeno fino a quando rimarrà nella ...

