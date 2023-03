LG OLED C3 arriva in preordine abbinata con la sua soundbar SC9S

(Di sabato 11 marzo 2023) Il nuovo tv LGC3 è disponibile da oggi sul mercato italiano, è infatti acquistabile insu LG Online Shop incon laDopo averlo ammirato lo scorso gennaio in occasione del CES 2023, il nuovo TV LGevo serie C3 è disponibile da oggi insu LG Online Shop nei tagli 55 e 65 pollici a un prezzo consigliato al pubblico di 2.099 euro per il 55 pollici e di 2.899 euro per il 65 pollici. LG ha deciso di offrire un ulteriore vantaggio per chi effettuerà ilIn occasione dell’attesa introduzione sul mercato, LG ha deciso di offrire un ulteriore vantaggio per chi effettuerà ilproponendo un’imperdibile venditacon la straordinaria ...

La serie C3, inoltre, non prevede una lastra di dissipazione del calore ma offre prestazioni in termini di luminanza superiori a quelle dei modelli'convenzionali' pur non raggiungendo quelle ...Sono aperti da oggi i pre - ordini per il nuovo televisore LGeco serie C3, nei tagli da 55 e 65 pollici.così anche la conferma dei prezzi italiani per i nuovi televisori, 2099 euro per il modello da 55 pollici e 2899 euro per quello da 65 pollici .

LG OLED C3 arriva in preordine con la soundbar SC9S Evosmart

