L’ex ministro Varoufakis aggredito in un quartiere anarchico (Di sabato 11 marzo 2023) Varoufakis aggredito. Nella serata di venerdì 10 marzo 2023 L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis è stato aggredito da un gruppo di sconosciuti nel quartiere anarchico di Exarchia, ad Atene. In passato il quartiere era stato già protagonista di attacchi dello stesso tipo (e lo stesso Vaoufakis si era trovato nella stessa situazione esattamente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023). Nella serata di venerdì 10 marzo 2023delle Finanze greco Yanisè statoda un gruppo di sconosciuti neldi Exarchia, ad Atene. In passato ilera stato già protagonista di attacchi dello stesso tipo (e lo stesso Vaoufakis si era trovato nella stessa situazione esattamente ... TAG24.

