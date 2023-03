L'ex assessore che sparò al marocchino: "Voglio il giudizio immediato" (Di sabato 11 marzo 2023) L'ex assessore alla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici, è imputato per eccesso colposo in legittima difesa. Il legale Gabriele Pipicelli: "Volontà di chiarire in un processo pubblico i fatti" Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) L'exalla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici, è imputato per eccesso colposo in legittima difesa. Il legale Gabriele Pipicelli: "Volontà di chiarire in un processo pubblico i fatti"

