«Letture di classici» 2023, un esercizio mentale che educa alla complessità del tempo presente

Al centro della quinta edizione della rassegna promossa dall'Università degli Studi di Bergamo, la letteratura come «sempre», intesa come chiave di interpretazione della contemporaneità, oltre le applicazioni acritiche del politicamente corretto e le attualizzazioni forzate

