LetExpo | Tajani | Migranti | le nostre forze dell’ordine vanno solo ringraziate Fanno di tutto per salvare vite umane

"Voglio ringraziare la Marina Militare, la Guardia Costiera e Guardia di Finanza per quello che Fanno per salvare le persone in mare. E' una grande bugia che non abbiano fatto nulla per salvare anche i Migranti a Cutro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa a Casa Alis, nell'ambito di LetExpo 2023. "Sono fiero di essere italiano e di aver tra le nostre forze dell'ordine la guardia costiera, la marina militare, la guardia di finanza per ciò che Fanno per salvare vite in mare. Anche in queste ore sono in mezzo al mare a salvare vite umane. Lo hanno sempre fatto anche la notte di Cutro.

