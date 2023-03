LetExpo, Grimaldi (Alis): Pronti a collaborare con il Governo, non è il momento di piangerci addosso (Di sabato 11 marzo 2023) “Io penso che dobbiamo smetterla di essere negativi e piangerci addosso. Noi dobbiamo essere un alleato del Governo e delle istituzioni per far rappresentare le reali esigenze e istanze dei nostri grandi imprenditori e farlo in maniera pragmatica. Quello che chiedo sempre alla mia squadra straordinaria è che dopo un grande evento come questo c’è bisogno di un taccuino in cui si segnano tutte le cose che sono state dette e si cerca di comprendere dove lavorare e in che modo lavorare”. Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) intervenendo alla quarta giornata di LetExpo, la quattro giorni che ha acceso un faro sul settore con la presenza di numerosi rappresentanti del Governo, delle istituzioni e degli ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) “Io penso che dobbiamo smetterla di essere negativi e. Noi dobbiamo essere un alleato dele delle istituzioni per far rappresentare le reali esigenze e istanze dei nostri grandi imprenditori e farlo in maniera pragmatica. Quello che chiedo sempre alla mia squadra straordinaria è che dopo un grande evento come questo c’è bisogno di un taccuino in cui si segnano tutte le cose che sono state dette e si cerca di comprendere dove lavorare e in che modo lavorare”. Lo ha detto Guido, presidente di(Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) intervenendo alla quarta giornata di, la quattro giorni che ha acceso un faro sul settore con la presenza di numerosi rappresentanti del, delle istituzioni e degli ...

