LetExpo | Grimaldi Alis | Marittimo o autista non è sexy? Non è vero | è anche un mestiere ben pagato

"La Germania ha 800mila giovani che provengono e si diplomano dagli Its mentre in Italia sono poche decine di migliaia. Abbiamo creato un'Academy perché gli armatori hanno bisogno di migliaia di marittimi e anche gli autotrasportatori hanno bisogno di decine di migliaia di autisti che sono mestieri pagati dai 2mila euro netti in su, sono ben pagati ma il vero tema è che, come diceva mio padre, non vengono visti come sexy. E invece non è assolutamente vero". Lo ha detto Guido Grimaldi, presidente Alis, in chiusura della quattro giorni LetExpo. "Oggi un autista dell'intermodale fa una serie di consegne ma la sera torna a casa così come il Marittimo oggi fa anche due mesi a casa e un mese a bordo.

