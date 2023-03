LetExpo, Grimaldi (Alis): Logistica, aumentare la dotazione per i mare bonus a 100 milioni di euro (Di sabato 11 marzo 2023) Il mare bonus dovrebbe essere aumentato fino a 100 milioni di euro. E’ la richiesta che viene lanciata al governo dal presidente di Alis Guido Grimaldi. “L’incentivo era di 77 milioni ma il lavoro è titanico, visto che ancora troppi camion, il 90%, va via strada. La situazione non è certo positiva perché 77 è stato portato a 40 milioni, poi portato a 20 milioni. Nel 2023 l’azione da fare con il governo è di recuperare i soldi del 2022 e stanziare quelli del 23, che in totale arrivano a una quarantina però, nella legge di stabilità le risorse sono solo 20 milioni, quindi abbiamo chiesto al governo di aiutare i nostri imprenditori virtuosi in questo cambiamento modale aumentando la dotazione a 100 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Ildovrebbe essere aumentato fino a 100di. E’ la richiesta che viene lanciata al governo dal presidente diGuido. “L’incentivo era di 77ma il lavoro è titanico, visto che ancora troppi camion, il 90%, va via strada. La situazione non è certo positiva perché 77 è stato portato a 40, poi portato a 20. Nel 2023 l’azione da fare con il governo è di recuperare i soldi del 2022 e stanziare quelli del 23, che in totale arrivano a una quarantina però, nella legge di stabilità le risorse sono solo 20, quindi abbiamo chiesto al governo di aiutare i nostri imprenditori virtuosi in questo cambiamento modale aumentando laa 100 ...

