LetExpo, Grimaldi (Alis) al Governo: Investire di più sulle infrastrutture, non ci permettono di competere (Di sabato 11 marzo 2023) Condivido quello che ha detto il vicepremier Salvini: è stato fatto poco per la portualità. Bisognerebbe Investire molto di più in infrastrutture portuali. Le dotazioni non sono sufficienti per fare la differenza". A rimarcarlo è Guido Grimaldi presidente di Alis (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) intervenendo alla quarta giornata di LetExpo. Una situazione paradossale è quella descritta da Grimaldi. "Oggi abbiamo il primato delle migliori navi al mondo, il guiness come capacità per il trasporto di merci e di sostenibilità con zero emissioni in porto e poi abbiamo difficoltà, in alcuni porti italiani, ad ormeggiare queste navi perché – ha spiegato – quando vi arriviamo non ci sono spazi e facciamo i salti mortali, attraverso l'impiego degli interporti, creando ...

