Lesioni e minacce alla ex moglie | scatta divieto di avvicinamento

(Di sabato 11 marzo 2023)ex, l’indagato in un’occasione avrebbe preso a calci la donna e in un’altra l’avrebbe scaraventata contro un mobileex. Gli investigatori della Squadra mobile di Benevento hanno eseguito una misura cautelare nel pomeriggio di ieri. Il provvedimento èto al termine di una indagine coordinata dProcura di Benevento. Ad emettere il provvedimento cautelare deldialle persone offese ed ai luoghi frequentati dalle stesse, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura. Destinatario del provvedimento un 46enne del posto gravemente indiziato del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Lesioni e minacce alla ex moglie, l’indagato in un’occasione avrebbe preso a calci la donna e in un’altra l’avrebbe… - gliallocchi : @bravimabasta @Storace @SardoneSilvia Vengono circondati e malmenati costringendo all’intervento le forze dell’ordi… - eliopipolo69 : @Libero_official le carceri fanno schifo mettono persone oneste con reati di lesioni e minacce, con l'immondizzia,… -

Quasi 5.000 episodi di aggressioni in corsia in tre anni, ovvero circa 1.600 l'anno, dallefino apiu' o meno gravi. E in 7 casi su 10 la vittima e' una donna. In vista della Giornata nazionale di educazione e prevenzione delle aggressioni contro gli operatori sanitari, che ...Le vittime, un ginecologo e un medico di base, hanno riportato, che prima o poi guariranno. A non guarire, invece, sarà probabilmente il senso di sfiducia nei confronti di un sistema che ...... dovrà comparire davanti al tribunale di Basilea il prossimo giugno, per l'accusa diche ... motivo per il quale è accusato dipersonali. Lo stesso imputato viene poi colto in possesso ...

Diamante, lesioni e minacce alla moglie. Assolto dal reato di ... Corriere della Calabria

Quasi 5.000 episodi di aggressioni in corsia in tre anni, ovvero circa 1.600 l'anno, dalle minacce fino a lesioni piu' o meno gravi. E in 7 casi ...Gli agenti della Polizia di Stato di Bolzano, nell'ambito dell'attività di prevenzione e nella lotta alla microcriminalità, hanno effettuato nell'ultima settimana cinque arresti e denunciato 18 person ...