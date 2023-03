L' eredità Lamorgese

Leggi su panorama

(Di sabato 11 marzo 2023) Risse e rapine in pieno giorno, furti per strada e nelle abitazioni, stupri di gruppo, pusher a ogni angolo. Sono reati che accomunano Milano, Roma, Torino, Napoli, Rimini... Tutte città dove la malavita, soprattutto straniera, è perfettamente a suo agio. Un lascito di insicurezza grazie alle strategie fallimentari del precedente ministro dell’Interno. Nella Milano che il sindaco Beppe Sala vorrebbe «total green» , per strada, persino in pieno giorno, si rischia una coltellata se non si consegnano subito orologio e portafogli. Ci sono poi le ville dei vip che vengono svaligiate anche se i legittimi proprietari sono presenti, come nel caso di Roby Facchinetti (derubato nella sua casa a Bergamo). Le farmacie sono prese d’assalto più volte al giorno da rapinatori seriali. Molestie e violenze sessuali, anche di gruppo, ormai non si contano. A Rimini durante una semplice passeggiata ...