L’eolico offshore decolla: chi c’è dietro il boom di richieste di autorizzazioni nelle regioni del Sud (Di sabato 11 marzo 2023) Se il 2022 è stato l’anno del boom del fotovoltaico, quest’anno potrebbe toccare all’energia eolica. In particolare, a quella off shore. Nei primi mesi del 2023, sulla scrivania del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sono finite già diverse richieste di autorizzazione per nuovi impianti di energia eolica. La vera novità, però, sta nella dimensione dei progetti. In Sicilia, per esempio, al largo di Mazara del Vallo (Trapani), una società milanese di nome Ninfea Rinnovabili Srl ha chiesto l’autorizzazione per un impianto da 53 aerogeneratori, distribuiti su una superficie di 263 chilometri quadrati a 52 chilometri dalla costa, e una potenza complessiva di 795 Mw. Per dare un’idea della grandezza, basti pensare che oggi il parco eolico più grande d’Italia si trova a Buddusò, in Sardegna, e ha una potenza di 138 Mw: meno di un quinto del ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Se il 2022 è stato l’anno deldel fotovoltaico, quest’anno potrebbe toccare all’energia eolica. In particolare, a quella off shore. Nei primi mesi del 2023, sulla scrivania del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sono finite già diversedi autorizzazione per nuovi impianti di energia eolica. La vera novità, però, sta nella dimensione dei progetti. In Sicilia, per esempio, al largo di Mazara del Vallo (Trapani), una società milanese di nome Ninfea Rinnovabili Srl ha chiesto l’autorizzazione per un impianto da 53 aerogeneratori, distribuiti su una superficie di 263 chilometri quadrati a 52 chilometri dalla costa, e una potenza complessiva di 795 Mw. Per dare un’idea della grandezza, basti pensare che oggi il parco eolico più grande d’Italia si trova a Buddusò, in Sardegna, e ha una potenza di 138 Mw: meno di un quinto del ...

