L’Eintracht sul Tar: «Grande soddisfazione, il Napoli adesso deve darci 2.700 biglietti» (Di sabato 11 marzo 2023) L’Eintracht Francoforte ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo la decisione favorevole del Tar in merito alla presenza dei tifosi tedeschi a Napoli. La società azzurra renderà disponibili ben 2.700 biglietti destinati ai tifosi del Francoforte. Di seguito il comunicato delL’Eintracht Francoforte sulla decisione del Tar: “Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea delL’Eintracht Frankfurt. Di conseguenza, è stato dichiarato illegittimo il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, imposto all’SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League di mercoledì 15 marzo. Per il momento, i leader della Serie A dovranno fornire alL’Eintracht ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023)Francoforte ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo la decisione favorevole del Tar in merito alla presenza dei tifosi tedeschi a. La società azzurra renderà disponibili ben 2.700destinati ai tifosi del Francoforte. Di seguito il comunicato delFrancoforte sulla decisione del Tar: “Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea delFrankfurt. Di conseguenza, è stato dichiarato illegittimo il divieto di vendita dia persone residenti in Germania, imposto all’SSCper il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League di mercoledì 15 marzo. Per il momento, i leader della Serie A dovranno fornire al...

