L'Eintracht pareggia 1-1 contro lo Stoccarda terzultimo in classifica (Di sabato 11 marzo 2023) Mercoledì sera c'è l'appuntamento con la Champions League, in cui il Napoli si gioca contro L'Eintracht Francoforte l'accesso ai quarti di finale con un vantaggio acquisito nella partita di andata vinta per 2-0 Negli studi di Sky si commenta il prossimo scontro «L'Eintracht è più debole del Napoli e poi c'è il vantaggio dell'andata. Non vedo partita, poi nel calcio vale tutto e non andiamo troppo contro la scaramanzia» Nel frattempo, mentre il Napoli è impegnato oggi sul campo dell'Atalanta, la squadra tedesca ha pareggiato 1-1 contro lo Stoccarda, terzultimo in classifica nel campionato di Bundesliga. Eintracht-Stoccarda: nella ripresa il gol di Sebastian Rode aveva portato ...

