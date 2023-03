Leeds United vs Brighton & Hove Albion – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 marzo 2023) Ilcontinuerà la sua corsa verso l’Europa quando sabato 11 marzo si recherà a Elland Road per affrontare il, a rischio retrocessione, in Premier League. I bianchi cercheranno la rivincita contro i Seagulls dopo la sconfitta per 1-0 all’Amex Stadium in agosto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa sconfitta per 2-0 a Craven Cottage in FA Cup è ...