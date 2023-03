Leclerc incontra Elkann | è preoccupato Alla Ferrari in tanti vogliono andar via Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 marzo 2023) Ladello Sport scrive di un incontro trae Johndopo il disastroso esordio in Bahrain. E dà notizia che in, dopo l’addio di Davi Sanchez, vorrebbero lasciare Maranello., al rientro dtrasferta di Sakhir, avrebbe chiesto e ottenuto dire il presidente Johna Maranello, per discutere della situazione. Evidentemente. La stagione dell’assalto al titolo iridato rischia di trasformarsi in un’altra vana rincorsavetta. Probabile cheabbia voluto condividere il proprio punto di vista con(fra i due c’è un rapporto diretto) e ricevere rassicurazioni. Il suo contratto con il Cavallino scade ...