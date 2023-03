L' eccellenza trapianti | cuore | polmone e cute In un anno alle Scotte salvate più di 30 vite

(Di sabato 11 marzo 2023) L'Aou a confronto con il Centro Nazionalee il suo direttore 'Toscana è una regione in testa per le donazioni e per interventi'

L'Aou a confronto con il Centro Nazionalee il suo direttore 'Toscana è una regione in testa per le donazioni e per interventi''Siena è punto di riferimento di assolutanell'ambito dei" ha detto l'assessore Bezzini " grazie anche alla presenza di centri unici in Toscana quali quello per il trapianto di ...... il più recente è quello per la terapia cellulare del diabete (Uoc Chirurgia deidi rene ...approvate 24 reti per le malattie rare e complesse costituite da centri di riferimento/...

L'eccellenza trapianti: cuore, polmone e cute. In un anno alle Scotte ... LA NAZIONE

L’Aou a confronto con il Centro Nazionale Trapianti e il suo direttore "Toscana è una regione in testa per le donazioni e per interventi" ...“Tre da questo anno e il primo la scorsa notte da Matera: giovane donna che ridarà speranza di vita a quattro riceventi donando i propri organi”, fa sapere l’assessore regionale Francesco Fanelli Lo s ...