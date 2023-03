Lecce-Torino, Baroni: “Momento decisivo della stagione, l’obiettivo non è ancora raggiunto” (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, alla vigilia della gara della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa: “La squadra è cresciuta sotto il punto di vista fisico, mentale e tecnico. Nelle ultime partite siamo stati condizionati dagli episodi. Blin e Oudin hanno dato risposte importanti a Milano. Stiamo disputando una stagione importante, qualche volta commettiamo degli errori, ma questo fa parte del cammino. Adesso affrontiamo una formazione che merita la classifica che ha. Dobbiamo pensare solo a restare tranquilli, sarà un avversario complicato da gestire. Ogni giorno lavoriamo per migliorare sotto diversi aspetti. Questo è il Momento decisivo della stagione, ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del, Marco, alla vigiliagaraventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023 contro il, ha parlato in conferenza stampa: “La squadra è cresciuta sotto il punto di vista fisico, mentale e tecnico. Nelle ultime partite siamo stati condizionati dagli episodi. Blin e Oudin hanno dato risposte importanti a Milano. Stiamo disputando unaimportante, qualche volta commettiamo degli errori, ma questo fa parte del cammino. Adesso affrontiamo una formazione che merita la classifica che ha. Dobbiamo pensare solo a restare tranquilli, sarà un avversario complicato da gestire. Ogni giorno lavoriamo per migliorare sotto diversi aspetti. Questo è il, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaLecce : Lecce-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv/streaming - sportface2016 : #SerieA | #LecceTorino, #Baroni: 'Momento decisivo della stagione, l'obiettivo non è ancora raggiunto' - Toro_News : ???| LE VOCI Le dichiarazioni di #Juric alla vigilia di #LecceTorino - Luxgraph : Lecce Torino, conferenza Baroni: Blin, Oudin, Pezzella, Gallo - PianetaLecce : Lecce-Torino, i convocati: due out per Baroni -