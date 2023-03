Lecce | Baroni | «Serve equilibrio | la squadra va sostenuta»

(Di sabato 11 marzo 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match casalingo contro il Torino Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Noi stiamo facendo un campionato importante. Ripeto: contro il Sassuolo abbiamo perso a causa di un episodio. Qualche volta sbagliamo qualcosa dal punto di vista tecnico, ma fa parte del percorso. Non sono due battute d’arresto che ci scoraggiano: dobbiamo sempre rimanere ancorati ai valori di tutti noi e della. Gara dopo garaonorare i valori e il lavoro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Lecce, Baroni: 'A Milano abbiamo giocato alti, ci hanno penalizzato gli episodi' - Luxgraph : Lecce Torino, conferenza Baroni: Blin, Oudin, Pezzella, Gallo - PianetaLecce : Lecce-Torino, i convocati: due out per Baroni - sportli26181512 : Baroni : “Momento decisivo della stagione, la salvezza ancora non è raggiunta” - SalentoSport : #LECCE – #Baroni carica l’ambiente in vista del Torino: “E’ il momento-clou, tutti uniti verso l’obiettivo”. I… -

Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match casalingo contro il Torino Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. SQUADRA - "Noi stiamo ...L'allenatore spiega quali sono i punti nevralgici dele su cosa si sta lavorando. Poi ricorda che l'unico modo per trovare i risultati è sostenere i ragazzi, senza far portare la croce a nessuno.- Torino: le ultime notizie sulle formazioni In difesaritrova il talismano Baschirotto , che tornerà a fare coppia con Umtiti. Sulla fascia sinistra Gallo dovrebbe avere la meglio nel ...

Lecce a caccia di riscatto, Baroni: "Momento decisivo" Fantacalcio ®

LECCE – Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Torino, 7ª giornata di ritorno, in programma domani alle ore 12:30 Assenti Pongracic e Dermaku.Il Lecce in cerca di riscatto. I giallorossi sono reduci da due ko consecutivi contro Sassuolo prima e Inter poi, che hanno fatto seguito alla prestigioca vittoria di Bergamo contro l'Atalanta. La cla ...