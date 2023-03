Le vite nel multiverso seguendo il pensiero unico della famiglia (Di sabato 11 marzo 2023) In attesa della cerimonia, domani al Dolby Theatre di Los Angeles (e facendo tifo per Le Pupille di Alice Rohrwacher), quello che doveva essere l’Oscar del ritorno in sala, e first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 marzo 2023) In attesacerimonia, domani al Dolby Theatre di Los Angeles (e facendo tifo per Le Pupille di Alice Rohrwacher), quello che doveva essere l’Oscar del ritorno in sala, e first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Esporre lo striscione ‘basta morti nel Mediterraneo’ non è un messaggio politico ma di solidarietà. Salvare vite no… - Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - igoriezzi : Nessuna rivincita ma insistere serve. Ieri abbiamo difeso con le unghie la possibilità di incardinare la nostra pro… - ilCassandro : @acefaIo Ci sta il volere andare avanti con le proprie vite,decidere che se non si cattura Pikachu non si va avanti… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby H… -