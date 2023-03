Le ‘uova culturali’ di Gay-Odin

... tanto da essere inclusi nell'elenco dei beniimmateriali dell'UNESCO. Per il Giovedì Santo vengono serviti in tavola spinaci con frittelle di patate ("Rösterdäpfeln") eal burro. ...... che comprende piatti come le pallotte cace e ova, una sorta di polpettine di pane eservite ... Durante l'anno, Campli ospita diverse manifestazioni, tra cui la Festa di San Francesco, ...... già inclusi nell'elenco dei beniimmateriali dell'UNESCO), che i bambini fanno roteare ...sterdäpfeln ) eal burro. Le galline dalle...miracolose. Questa è forse la tradizione ...