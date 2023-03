Le Storie Siamo Noi, Marina: «Così sono fuggita dalla violenza economica del mio ex» (Di sabato 11 marzo 2023) Prima il lavoro nell'attività di famiglia senza nessun contratto poi la violenza fisica ed economica: la storia di Marina, che quando stava per spegnersi è riuscita a ribellarsi Leggi su vanityfair (Di sabato 11 marzo 2023) Prima il lavoro nell'attività di famiglia senza nessun contratto poi lafisica ed: la storia di, che quando stava per spegnersi è riuscita a ribellarsi

