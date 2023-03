Le sanzioni alla Russia bloccano quasi tutto, ma non i diamanti (Di sabato 11 marzo 2023) Le esportazioni russe valgono quasi 4 miliardi di euro: la gran parte finisce ad Anversa, in Belgio, che si oppone alle iniziative di blocco Leggi su ilpost (Di sabato 11 marzo 2023) Le esportazioni russe valgono4 miliardi di euro: la gran parte finisce ad Anversa, in Belgio, che si oppone alle iniziative di blocco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Aggiornamento: La mia Motion for Resolution per togliere le sanzioni alla Siria a fini umanitari è stata assegnata… - ZZiliani : Essendo pesante anche il quadro del filone 'partnership con società terze' (leggi: succursali) che di certo porterà… - fattoquotidiano : Fuga di clienti asiatici dalla Svizzera per timori di future sanzioni. Il paese elvetico inizia a pagare l’addio al… - SemplicementeGL : RT @Lukyluke311: Disguido per ragioni tecniche? Dal 6 marzo le dogane turche avrebbero bloccato i carichi in transito di origine di origin… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le sanzioni alla Russia bloccano quasi tutto, ma non i diamanti -