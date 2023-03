“Le Iene presentano | Inside” sul caso del massacro di Ponticelli

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 11 marzo 2023) Domenica 12 marzo, in prime-time su Italia1, torna “Le” con l’inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo “Mostri o Innocenti?”, interamente dedicata alla vicenda di cronaca avvenuta il 2 luglio 1983, nota come il “di”. Si tratta di uno dei casi di cronaca nera più efferati avvenuti in Italia, quando due bambine vennero rapite, seviziate e infine uccise nel quartiere napoletano di. Tre giovani abitanti del quartiere, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, vennero accusati del crimine e condannati nei tre gradi di giudizio, ma dopo 27 anni di carcere vennero liberati e proclamarono la loro innocenza. Giulio Golia ricostruisce i fatti con nuove testimonianze esclusive, interviste a testimoni e ...