"Le giurie del Festival di Sanremo erano legittime": il Tar del Lazio respinge il ricorso presentato dal Codacons (Di sabato 11 marzo 2023) È "inammissibile" il ricorso presentato dal Codacons contro i provvedimenti con cui la Rai ha nominato i 300 componenti della Giuria demoscopica e i 150 componenti della Giuria della sala stampa del 73esimo Festival di Sanremo, andato in scena dal 7 all'11 febbraio. Lo ha stabilito, con una sentenza pubblicata oggi, la quarta sezione del Tar del Lazio. Secondo il tribunale amministrativo – che lo scorso 6 febbraio, con decreto monocratico, aveva già respinto la richiesta cautelare urgente presentata dall'associazione – non si possono applicare "le regole dell'evidenza pubblica" invocate dal Codacons che aveva protestato in nome della "trasparenza", in quanto Sanremo è da considerarsi "una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di ...

