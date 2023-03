Le gelide temperature islandesi formano rare nuvole arcobaleno

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 11 marzo 2023) Jónína Guðrún Óskarsdóttir lavora come caposala in un piccolo centro sanitario. Nel tempo libero ama fotografare e condividere ciò che la circonda. Fortunatamente per noi, dal momento che vive sulla costa orientale dell’Islanda, i suoi dintorni sono incredibili. Come potete immaginare, ha molte opportunità per fotografare l’aurora boreale. Ma ciò che ha davvero attirato l’attenzione sono state le fotografie che ha scattato durante un giorno in cuiriempivano il cielo. Queste nubi stratosferiche polari (PSC) dipingono il cielo con diverse strisce colorate. Le PSC sono un tipo di nube ondulata che si trova più spesso sottovento rispetto alle catene montuose. Come previsto, le straordinarie immagini delledi Óskarsdóttir presentano montagne prominenti. Le ...