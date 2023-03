Le formiche possono aiutare la lotta contro il cancro | Posseggono un dono straordinario per l’uomo! (Di sabato 11 marzo 2023) Le formiche sono dotate di una particolare abilità che potrebbe addirittura salvare vite umane. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti francesi nel corso di una ricerca che ha coinvolto tre colonie di insetti ‘addestrati’ Le formiche possono fiutare il tumore (Curiosauro)È possibile addestrare le formiche a riconoscere i segnali di una delle più temibili patologie che colpiscono l’uomo? A quanto pare la risposta è affermativa e si tratta di una scoperta che potrebbe rivelarsi di primaria importanza tanto da poter consentire, agendo tempestivamente, di salvare molte vite umane. Stando a quanto emerso da una ricerca effettuata con tre colonie di insetti da un team di esperti di Parigi, le formiche sarebbero in grado di individuare il cancro ‘fiutandone’ l’odore. Per arrivare a tale ... Leggi su curiosauro (Di sabato 11 marzo 2023) Lesono dotate di una particolare abilità che potrebbe addirittura salvare vite umane. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti francesi nel corso di una ricerca che ha coinvolto tre colonie di insetti ‘addestrati’ Lefiutare il tumore (Curiosauro)È possibile addestrare lea riconoscere i segnali di una delle più temibili patologie che colpiscono l’uomo? A quanto pare la risposta è affermativa e si tratta di una scoperta che potrebbe rivelarsi di primaria importanza tanto da poter consentire, agendo tempestivamente, di salvare molte vite umane. Stando a quanto emerso da una ricerca effettuata con tre colonie di insetti da un team di esperti di Parigi, lesarebbero in grado di individuare il‘fiutandone’ l’odore. Per arrivare a tale ...

