Lazio, Sarri: «Il nostro problema non è mai stato l’attacco» (Di sabato 11 marzo 2023) Lazio, le parole di Sarri nel prepartita: «Bologna? È una squadra che a me piace e quindi abbiamo un impegno difficile» Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Bologna-Lazio. «Atteggiamento? Non mi è piaciuto dopo il gol del vantaggio, prima si. Abbiamo fatto una buona fase inziale. Dovevano ripartire subito. Bologna? È una squadra che a me piace e quindi abbiamo un impegno difficile. Una squadra che ha qualità eccezionali: di paleggio e aggressività e intensità difensiva, sta mettendo in difficoltà chiunque. Fiducia nel tridente? Il problema nostro non è stato l’attacco. Non abbiamo capitalizzato tante occasioni ma abbiamo creato tantissimo. Bisogna essere squadra e pensare di più così come non abbiamo fatto in alcuni ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023), le parole dinel prepartita: «Bologna? È una squadra che a me piace e quindi abbiamo un impegno difficile» Maurizioha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Bologna-. «Atteggiamento? Non mi è piaciuto dopo il gol del vantaggio, prima si. Abbiamo fatto una buona fase inziale. Dovevano ripartire subito. Bologna? È una squadra che a me piace e quindi abbiamo un impegno difficile. Una squadra che ha qualità eccezionali: di paleggio e aggressività e intensità difensiva, sta mettendo in difficoltà chiunque. Fiducia nel tridente? Ilnon è. Non abbiamo capitalizzato tante occasioni ma abbiamo creato tantissimo. Bisogna essere squadra e pensare di più così come non abbiamo fatto in alcuni ...

