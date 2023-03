Lazio, Provedel a Bologna a caccia di record (Di sabato 11 marzo 2023) Ivan Provedel nella sfida contro il Bologna va a caccia di record dopo il clean sheet contro il Napoli al Maradona Ivan Provedel nella sfida contro il Bologna va a caccia di record dopo il clean sheet contro il Napoli al Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere della Lazio non dovesse subire gol sarebbe la nona volta in trasferta e supererebbe i due precedenti del 94/95 e 99/2000. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Ivannella sfida contro ilva adidopo il clean sheet contro il Napoli al Maradona Ivannella sfida contro ilva adidopo il clean sheet contro il Napoli al Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere dellanon dovesse subire gol sarebbe la nona volta in trasferta e supererebbe i due precedenti del 94/95 e 99/2000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ????? Ieri ha ottenuto il 14º clean sheet ??? Nei giorni è stato ospite ai microfoni di Lazio Style 1900 Official Mag… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: CdS | Provedel cerca il record, Sarri alza il suo muro - laziopress : CdS | Provedel cerca il record, Sarri alza il suo muro - _biancocelesti : Visto da me: Napoli-Lazio 0-1: di ThomasDoll Prima considerazione: contro la Lazio non si tira in porta. Vecino d… - _biancocelesti : Napoli-Lazio 0-1: di Matita Provedel 7 Marusic 7 Patric 7 Romagnoli 7 Hysaj 7 Milinkovic-Savic 7 Vecino 8 Luis Alb… -