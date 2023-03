Lazio, occasione sprecata: l’Inter ringrazia il Bologna dell’ex Thiago Motta (Di sabato 11 marzo 2023) Un pareggio amaro per la Lazio di Sarri. occasione sprecata e secondo posto che resta nelle mani dell’Inter di Simone Inzaghi. Poteva essere la grande occasione, quella da sfruttare per lanciarsi al secondo posto in classifica. La Lazio, però, ha mancato l’appuntamento con la vittoria. Una partita difficile da interpretare, quella contro il Bologna. Al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 marzo 2023) Un pareggio amaro per ladi Sarri.e secondo posto che resta nelle mani deldi Simone Inzaghi. Poteva essere la grande, quella da sfruttare per lanciarsi al secondo posto in classifica. La, però, ha mancato l’appuntamento con la vittoria. Una partita difficile da interpretare, quella contro il. Al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

