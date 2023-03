Lazio, le pagelle di CM: Zaccagni protagonista, Pedro può far di più (Di sabato 11 marzo 2023) Bologna – Lazio: 0-0 Provedel 6.5: risponde ‘presente’ quando chiamato in causa e aiuta a mantenere la porta inviolata co... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Bologna –: 0-0 Provedel 6.5: risponde ‘presente’ quando chiamato in causa e aiuta a mantenere la porta inviolata co...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, le pagelle di CM: Zaccagni protagonista, Pedro può far di più - TMW_radio : #Bologna -#Lazio un pò di calcio senza gol ?? Le pagelle - LazionewsEu : Bologna - Lazio, le pagelle di Paolo Cericola - VittoRoto : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #BolognaLazio 0-0: biancocelesti in ombra, fallito il sorpasso all'Inter ? [?? @VittoRoto] - GoalItalia : MATCH REPORT - #BolognaLazio 0-0: biancocelesti in ombra, fallito il sorpasso all'Inter ? [?? @VittoRoto] -